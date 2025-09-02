    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Индия рассчитывает заключить с США торговое соглашение к ноябрю

• 02 сентября, 2025

• 21:53

    • 02 сентября, 2025
    • 21:53
    Индия рассчитывает заключить с США торговое соглашение к ноябрю

    Власти Индии рассчитывают завершить переговоры с США о двустороннем торговом соглашении к ноябрю.

    Как передает Report, об этом заявил министр торговли и промышленности страны Пиюш Гоял на Ежегодной глобальной инвестиционной конференции в Мумбаи.

    "В наших переговорах с Соединенными Штатами геополитические вопросы перевешивают торговые вопросы. Я очень надеюсь, что все скоро вернется на свои места и мы заключим двустороннее торговое соглашение к осени, примерно к ноябрю, как обсуждалось нашими двумя лидерами в феврале", - сказал он.

    "Многое произошло, многое еще предстоит сделать", - добавил он, заверив, что переговоры тем не менее продолжаются.

    Отметим, что Индия и США начали переговоры по полномасштабному торговому соглашению в феврале после визита в Вашингтон премьер-министра южноазиатской республики Нарендры Моди. Две страны стремятся удвоить объем двусторонней торговли до $500 млрд к 2030 году. Однако визит в Индию американской делегации для проведения шестого раунда переговоров, намеченный на 25 августа, был отменен.

    США в августе увеличили пошлины на импорт товаров из Индии на 25% (до 50%) в связи с приобретением ею российской нефти и нефтепродуктов. 

