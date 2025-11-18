Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Ильхам Алиев саммит ЦА WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026

    Трамп: США планируют поставить Саудовской Аравии F-35

    Другие страны
    • 18 ноября, 2025
    • 01:21
    Трамп: США планируют поставить Саудовской Аравии F-35

    Соединенные Штаты планируют поставить истребители пятого поколения F-35 Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

    "Да, я скажу это. Мы будем это делать. Мы будем продавать F-35", - сказал американский лидер.

    Напомним, что 18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон. Агентство Bloomberg сообщало, что Эр-Рияд хочет получить от США гарантии безопасности по примеру тех, что ранее были предоставлены Катару. В конце сентября Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон будет рассматривать любую вооруженную атаку против территории, суверенитета и ключевой инфраструктуры Катара как угрозу для мира и безопасности США. Американские СМИ также сообщали, что Саудовская Аравия намерена договориться с США о покупке истребителей F-35.

    США Саудовская Аравия F-35 поставки
    Tramp: ABŞ Səudiyyə Ərəbistanına "F-35" qırıcıları tədarük etməyi planlaşdırır

    Последние новости

    02:08

    Трамп заявил, что удары по Мексике приемлемы для прекращения наркотрафика в США

    Другие страны
    01:54

    Футбольная федерация Нигерии извинилась за невыход национальной сборной на ЧМ-2026

    Футбол
    01:21

    Трамп: США планируют поставить Саудовской Аравии F-35

    Другие страны
    00:49

    Трамп не исключил проведения наземной военной операции в Венесуэле

    Другие страны
    00:13

    Кобахидзе поддержал инициативу о запрете голосовать на выборах в парламент за границей

    В регионе
    23:50

    У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2

    Другие страны
    23:32

    В Дакке в беспорядках пострадали не менее 50 человек

    Другие страны
    23:11
    Фото

    Лейла Алиева приняла участие в открытии фестиваля "Нефтяной бум улыбается всем"

    Внутренняя политика
    23:06

    Премьер Грузии раскритиковал деятельность посла ФРГ

    В регионе
    Лента новостей