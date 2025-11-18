Трамп: США планируют поставить Саудовской Аравии F-35

Соединенные Штаты планируют поставить истребители пятого поколения F-35 Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

"Да, я скажу это. Мы будем это делать. Мы будем продавать F-35", - сказал американский лидер.

Напомним, что 18 ноября наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд впервые с 2018 года посетит Вашингтон. Агентство Bloomberg сообщало, что Эр-Рияд хочет получить от США гарантии безопасности по примеру тех, что ранее были предоставлены Катару. В конце сентября Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон будет рассматривать любую вооруженную атаку против территории, суверенитета и ключевой инфраструктуры Катара как угрозу для мира и безопасности США. Американские СМИ также сообщали, что Саудовская Аравия намерена договориться с США о покупке истребителей F-35.