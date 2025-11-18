İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    Tramp: ABŞ Səudiyyə Ərəbistanına "F-35" qırıcıları tədarük etməyi planlaşdırır

    Digər ölkələr
    • 18 noyabr, 2025
    • 01:45
    ABŞ Səudiyyə Ərəbistanına beşinci nəsil "F-35" qırıcılarının tədarükünü planlaşdırır.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən bəyan edib.

    "Bəli, bunu deyəcəyəm. Biz bunu edəcəyik. Biz "F-35" satacağıq", – deyə ABŞ lideri bildirib.

    Xatırladaq ki, Səudiyyə Ərəbistanının vəliəhdi Məhəmməd bin Salman əl-Səud 18 noyabrda 2018-ci ildən bəri ilk dəfə Vaşinqtona səfər edəcək. "Bloomberg" agentliyi xəbər verib ki, Ər-Riyad ABŞ-dən Qətərə daha əvvəl verilmiş təhlükəsizlik zəmanətlərinə bənzər təminatlar almaq istəyir. Sentyabrın sonunda Donald Tramp Vaşinqtonun Qətərin ərazisinə, suverenliyinə və əsas infrastrukturuna qarşı istənilən silahlı hücumu ABŞ-nin sülh və təhlükəsizliyinə təhdid kimi qiymətləndirəcəyini nəzərdə tutan fərman imzalayıb. ABŞ KİV-ləri həmçinin Səudiyyə Ərəbistanının "F-35" qırıcılarının alınması ilə bağlı ABŞ ilə razılıq əldə etməyə çalışdığını yazıb.

    Трамп: США планируют поставить Саудовской Аравии F-35

