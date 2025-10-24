Трамп: США объявили войну наркокартелям

Президент США Дональд Трамп признал, что США уже ведут войну с наркокартелями, которые, по его словам, проникли во внутренние дела страны при предыдущей администрации.

Как передает Report, об этом он сказал на мероприятии, посвященном обсуждению промежуточных итогов операции США против наркокартелей.

"Мы ведем войну с наркокартелями", - заявил Трамп.

Американский лидер обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот довел ситуацию до кризиса.

"Спасибо большое, Джо Байден, за то, что позволили этому произойти", - сказал Трамп.

США с начала сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. 11 октября Пентагон объявил о создании по поручению Трампа спецподразделения по борьбе с картелями в Латинской Америке.

Ранее глава Госдепа Марко Рубио говорил, что Вашингтон будет применять силу исключительно против наркокартелей, но не против каких-либо латиноамериканских государств. При этом американские СМИ сообщали, что Пентагон готовится атаковать цели и на территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро считает, что американцы хотят развязать войну, чтобы установить в Венесуэле марионеточный режим.

Трамп в январе распорядился, чтобы Госдепартамент начал признавать наркокартели иностранными террористическими организациями.