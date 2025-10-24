Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Трамп: США объявили войну наркокартелям

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 00:17
    Трамп: США объявили войну наркокартелям

    Президент США Дональд Трамп признал, что США уже ведут войну с наркокартелями, которые, по его словам, проникли во внутренние дела страны при предыдущей администрации.

    Как передает Report, об этом он сказал на мероприятии, посвященном обсуждению промежуточных итогов операции США против наркокартелей.

    "Мы ведем войну с наркокартелями", - заявил Трамп.

    Американский лидер обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что тот довел ситуацию до кризиса.

    "Спасибо большое, Джо Байден, за то, что позволили этому произойти", - сказал Трамп.

    США с начала сентября наносят удары по судам, на которых, по данным американской разведки, перевозят наркотики. 11 октября Пентагон объявил о создании по поручению Трампа спецподразделения по борьбе с картелями в Латинской Америке.

    Ранее глава Госдепа Марко Рубио говорил, что Вашингтон будет применять силу исключительно против наркокартелей, но не против каких-либо латиноамериканских государств. При этом американские СМИ сообщали, что Пентагон готовится атаковать цели и на территории Венесуэлы. Президент страны Николас Мадуро считает, что американцы хотят развязать войну, чтобы установить в Венесуэле марионеточный режим.

    Трамп в январе распорядился, чтобы Госдепартамент начал признавать наркокартели иностранными террористическими организациями.

    Дональд Трамп наркокартели

    Последние новости

    00:17

    Трамп: США объявили войну наркокартелям

    Другие страны
    23:46

    Азербайджанские борцы греко-римского стиля заняли третье место в командном зачете ЧМ

    Индивидуальные
    23:42

    Белый дом: Индия сократила закупки нефти у РФ по запросу Трампа

    Другие страны
    23:21

    Шатдаун в США может вызвать серьезные перебои в работе аэропортов

    Другие страны
    23:19

    Сенатор Дэйнс: Проект TRIPP создаст новый торговый маршрут

    Внешняя политика
    23:01

    Мирзоян обсудил с председателем Сената Франции ситуацию на Южном Кавказе

    В регионе
    22:53

    "Фенербахче" обыграл "Штутгарт в домашнем матче Лиги Европы

    Футбол
    22:35

    Лейла Алиева и Арзу Алиева посетили выставку "Эшги-нур"

    Kультурная политика
    22:28

    В Белом доме не исключают встречу Трампа и Путина в будущем

    Другие страны
    Лента новостей