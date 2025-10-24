İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol UEFA Çempionlar Liqası Büdcə zərfi

    Tramp: ABŞ narkotik kartellərinə müharibə elan edib

    Digər ölkələr
    • 24 oktyabr, 2025
    • 01:37
    Tramp: ABŞ narkotik kartellərinə müharibə elan edib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp ölkənin artıq narkotik kartelləri ilə müharibədə olduğunu etiraf edib. Onun sözlərinə görə, ki, bu kartellər əvvəlki administrasiya dövründə ölkənin daxili işlərinə müdaxilə ediblər.

    "Report"un məlumatına görə, o, bu açıqlamanı ABŞ-nin narkotik kartellərinə qarşı əməliyyatının aralıq nəticələrini müzakirə edən tədbirdə verib.

    "Biz narkotik kartelləri ilə müharibə aparırıq", - Tramp deyib.

    ABŞ lideri sələfi Cozef Baydeni vəziyyəti böhrana doğru aparmaqda təqsirləndirib. "Bunun baş verməsinə icazə verdiyiniz üçün çox sağ olun, Co Bayden", - Tramp vurğulayıb.

    ABŞ sentyabrın əvvəlindən ölkə kəşfiyyatının narkotik daşıdığı barədə məlumat əldə etdiyi gəmiləri hədəf seçir. Oktyabrın 11-də Pentaqon Trampın göstərişi ilə Latın Amerikasında kartellərlə mübarizə aparmaq üçün xüsusi bölmənin yaradıldığını elan edib.

    Dövlət katibi Marko Rubio daha əvvəl Vaşinqtonun heç bir Latın Amerikası ölkəsinə qarşı deyil, yalnız narkotik kartellərinə qarşı güc tətbiq edəcəyini bildirib. Bundan əlavə ABŞ mediası Pentaqonun Venesuela daxilindəki hədəflərə hücuma hazırlaşdığını bildirib. Venesuela Prezidenti Nikolas Maduro hesab edir ki, amerikalılar Venesuelada oyuncaq rejim qurmaq üçün müharibəyə başlamaq istəyirlər.

    narkotik karteli Donald Tramp ABŞ
    Трамп: США объявили войну наркокартелям

    Son xəbərlər

    02:48

    Qərbi Azərbaycan Xronikası: Hansı ərazilər Azərbaycana təhvil veriləcək

    Daxili siyasət
    02:36

    KİV: Azərbaycanın qlobal nüfuzu artır, Bakı ABŞ-nin Yaxın Şərqdəki səylərində rol oynayır

    Analitika
    02:05

    Çinin raketi eksperimental rabitə peykini orbitə çıxarıb

    Digər ölkələr
    01:37

    Tramp: ABŞ narkotik kartellərinə müharibə elan edib

    Digər ölkələr
    01:03

    UEFA Konfrans Liqası: Türkiyə və İtaliya komandaları inamlı qələbə qazanıb

    Futbol
    01:02

    UEFA Avropa Liqası: "Roma" öz meydanında uduzub, "Lion" qalib gəlib

    Futbol
    00:26

    Hindistan Trampın tələbi ilə Rusiyadan neft idxalını azaldıb

    Digər ölkələr
    23:53

    Ağ Ev: Şatdaun hava limanlarının fəaliyyətində ciddi fasilələrə səbəb ola bilər

    Digər ölkələr
    23:37

    Azərbaycanın yunan-Roma güləşçiləri dünya çempionatında üçüncü olublar

    Fərdi
    Bütün Xəbər Lenti