Трамп: США не намерены сокращать численность войск в Европе

США не намерены сокращать численность своих войск в Европе, но могут произвести там их передислокацию.

Как передает Report, об этом заявил президент страны Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов в начале встречи с коллегой из Финляндии Александером Стуббом.

"Нет, но мы можем их несколько передислоцировать, - заявил Трамп, отвечая на вопрос о возможности сокращения войск США в Европе. - У нас, как вы знаете, много войск в Европе, и мы можем немного переместить их".

Он также предположил, что Испанию необходимо исключить из состава НАТО за недостаточно высокий, по мнению Вашингтона, уровень военных расходов.

"У них нет оснований не делать это (увеличивать ассигнования на оборону - ред.). Но ничего. Откровенно говоря, их, возможно, следует выгнать из НАТО", - сказал американский лидер.