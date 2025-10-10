Tramp İspaniyanın NATO-dan çıxarılmalı olduğunu düşünür
Digər ölkələr
- 10 oktyabr, 2025
- 00:41
ABŞ Avropada öz qoşunlarının sayını azaltmaq niyyətində deyil.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə ölkə prezidenti Donald Tramp finlandiyalı həmkarı Aleksander Stubbla görüşün əvvəlində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən danışıb.
"Xeyr, amma biz onların yerlərini bir qədər dəyişə bilərik, - Tramp ABŞ qoşunlarının Avropada azaldılması ehtimalı barədə suala cavab olaraq bəyan edib.
O həmçinin qeyd edib ki, kifayət qədər yüksək olmayan hərbi xərclər səviyyəsinə görə İspaniyanı NATO-nun tərkibindən çıxarmaq lazımdır.
"Onların bunu etməmək (müdafiə xərclərini artırmaq - red.) üçün əsasları yoxdur. Amma heç nə. Açıq desək, onları, bəlkə də, NATO-dan qovmaq lazımdır", - amerikalı lider deyib.
