Трамп: США не будут напрямую участвовать в операциях против ХАМАС

Соединенные Штаты не будут принимать непосредственного участия в силовых операциях против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, этим займутся региональные игроки.

Как передает Report, такую позицию изложил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

"Кто-то войдет в палестинский анклав, но это будем не мы, - сказал он, рассуждая о возможных боевых действиях против ХАМАС. - Есть люди, которые находятся там, очень недалеко, они очень легко справятся".

Вместе с тем он указал, что подобные шаги будут осуществляться "под эгидой" США. Ранее в четверг он обвинил ХАМАС в убийствах людей в Газе и пригрозил принять новые силовые меры против радикального движения.