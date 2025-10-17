Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Трамп: США не будут напрямую участвовать в операциях против ХАМАС

    • 17 октября, 2025
    • 02:49
    Соединенные Штаты не будут принимать непосредственного участия в силовых операциях против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, этим займутся региональные игроки.

    Как передает Report, такую позицию изложил американский президент Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

    "Кто-то войдет в палестинский анклав, но это будем не мы, - сказал он, рассуждая о возможных боевых действиях против ХАМАС. - Есть люди, которые находятся там, очень недалеко, они очень легко справятся".

    Вместе с тем он указал, что подобные шаги будут осуществляться "под эгидой" США. Ранее в четверг он обвинил ХАМАС в убийствах людей в Газе и пригрозил принять новые силовые меры против радикального движения.

    Лента новостей