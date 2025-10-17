İlham Əliyev Zəfərə gedən yol DÇ-2026 Milli Şəhərsalma Forumu
    Digər ölkələr
    17 oktyabr, 2025
    03:40
    Tramp: ABŞ HƏMAS-a qarşı əməliyyatlarda birbaşa iştirak etməyəcək

    ABŞ Qəzza zolağında Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatına qarşı hərbi əməliyyatlarda birbaşa iştirak etməyəcək; bununla regional oyunçular məşğul olacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bu mövqeyi ABŞ prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərlə görüşü zamanı açıqlayıb.

    O, "HƏMAS"a qarşı mümkün hərbi əməliyyatları müzakirə edərkən deyib:

    "Kimsə Fələstin anklavına girəcək, lakin bu, biz olmayacağıq. Orada çox yaxında insanlar var və onlar bunu çox asanlıqla idarə edə bilirdilər".

    O, belə addımların ABŞ-nin himayəsi altında həyata keçiriləcəyini də qeyd edib.

    Трамп: США не будут напрямую участвовать в операциях против ХАМАС

