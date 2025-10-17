Tramp: ABŞ HƏMAS-a qarşı əməliyyatlarda birbaşa iştirak etməyəcək
Digər ölkələr
- 17 oktyabr, 2025
- 03:40
ABŞ Qəzza zolağında Fələstinin radikal HƏMAS hərəkatına qarşı hərbi əməliyyatlarda birbaşa iştirak etməyəcək; bununla regional oyunçular məşğul olacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu mövqeyi ABŞ prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərlə görüşü zamanı açıqlayıb.
O, "HƏMAS"a qarşı mümkün hərbi əməliyyatları müzakirə edərkən deyib:
"Kimsə Fələstin anklavına girəcək, lakin bu, biz olmayacağıq. Orada çox yaxında insanlar var və onlar bunu çox asanlıqla idarə edə bilirdilər".
O, belə addımların ABŞ-nin himayəsi altında həyata keçiriləcəyini də qeyd edib.
