    Трамп: США нанесли второй точечный удар по венесуэльскому наркокартелю

    Другие страны
    • 16 сентября, 2025
    • 00:21
    Президент США Дональд Трамп заявил о новом "кинетическом" ударе по наркотеррористам из Венесуэлы, которые пытались перевезти наркотики в Штаты.

    Как передает Report, об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

    "Удар был нанесен, когда три подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды", -указал Трамп.

    По его словам, удар совершило южное командование Пентагона, никто их американских военных не пострадал. Наркотики направлялись в США, они являются "смертельным оружием, которым отравляют американцев", - добавил президент.

    На странице Белого дома в соцсети Х было размещено видео, на котором видно, как по дрейфующему в море лодке наносится удар.

    "Остерегайтесь, если вы перевозите наркотики, которые могут убить американцев. Мы охотимся за вами", - гласит запись к публикации.

    В начале сентября Трамп сообщил, что Вооруженные силы США в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.

    Президент США Дональд Трамп борьба с наркоторговлей ракетный удар международные воды
    Tramp: ABŞ Venesuelanın narkotik kartelinə ikinci dəfə zərbə endirib

