Трамп: США нанесли второй точечный удар по венесуэльскому наркокартелю

Президент США Дональд Трамп заявил о новом "кинетическом" ударе по наркотеррористам из Венесуэлы, которые пытались перевезти наркотики в Штаты.

Как передает Report, об этом американский лидер написал в своей соцсети Truth Social.

"Удар был нанесен, когда три подтвержденных наркотеррориста из Венесуэлы перевозили незаконные наркотики через международные воды", -указал Трамп.

По его словам, удар совершило южное командование Пентагона, никто их американских военных не пострадал. Наркотики направлялись в США, они являются "смертельным оружием, которым отравляют американцев", - добавил президент.

На странице Белого дома в соцсети Х было размещено видео, на котором видно, как по дрейфующему в море лодке наносится удар.

BE WARNED — IF YOU ARE TRANSPORTING DRUGS THAT CAN KILL AMERICANS, WE ARE HUNTING YOU! The illicit activities by these cartels have wrought DEVASTATING CONSEQUENCES ON AMERICAN COMMUNITIES FOR DECADES, killing millions of American Citizens. NO LONGER. pic.twitter.com/XHTDpWp6h7 — The White House (@WhiteHouse) September 15, 2025

"Остерегайтесь, если вы перевозите наркотики, которые могут убить американцев. Мы охотимся за вами", - гласит запись к публикации.

В начале сентября Трамп сообщил, что Вооруженные силы США в ходе операции в международных водах уничтожили 11 членов венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua.