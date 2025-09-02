США открыли огонь по судну с наркотиками близ Венесуэлы

США открыли огонь по судну у берегов Венесуэлы, которое предположительно было задействовано в перевозке наркотиков.

Как передает Report, об этом заявил журналистам в Овальном кабинете Белого дома президент США Дональд Трамп.

"Несколько минут назад мы буквально открыли огонь по судну, на котором находилось большое количество наркотиков", - сказал он, добавив, что судно было выведено из строя.

Деталей относительно произошедшего американский лидер не привел.

Ранее сообщалось, что Пентагон направил три эсминца ВМС США (USS Gravely, USS Jason Dunham и USS Sampson) в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы "для проведения операций по борьбе с наркокартелями". Также сообщалось о переброске атомной подводной лодки USS Newport News, ракетного крейсера USS Lake Erie, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих.