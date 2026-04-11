    Трамп: США начинают разминирование Ормузского пролива

    США начинают процесс разминирования в Ормузском проливе.

    Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    "Сейчас мы начинаем процесс расчистки Ормузского пролива в качестве одолжения странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие", - отметил он.

    Трамп добавил: "Поразительно, но у них нет ни мужества, ни воли делать эту работу самим".

    "Очень интересно, однако, что пустые нефтяные танкеры из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью", - подчеркнул американский президент.

    Трамп добавил, что 28 минных заградителей, установленных Ираном в Ормузском проливе, "лежат на дне моря".

    Президент США подчеркнул, что своими этими действиями США лишают Иран последнего "козыря".

    При этом Трамп вновь отметил, что Иран "по-крупному" проигрывают в войне с США.

    Tramp: ABŞ Hörmüz boğazının minalardan təmizlənməsinə başlayır
    Trump: US begins clearing mines in Strait of Hormuz

