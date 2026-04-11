Трамп: США начинают разминирование Ормузского пролива

США начинают процесс разминирования в Ормузском проливе.

Как передает Report, об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

"Сейчас мы начинаем процесс расчистки Ормузского пролива в качестве одолжения странам по всему миру, включая Китай, Японию, Южную Корею, Францию, Германию и многие другие", - отметил он.

Трамп добавил: "Поразительно, но у них нет ни мужества, ни воли делать эту работу самим".

"Очень интересно, однако, что пустые нефтяные танкеры из многих стран направляются в США, чтобы загрузиться нефтью", - подчеркнул американский президент.

Трамп добавил, что 28 минных заградителей, установленных Ираном в Ормузском проливе, "лежат на дне моря".

Президент США подчеркнул, что своими этими действиями США лишают Иран последнего "козыря".

При этом Трамп вновь отметил, что Иран "по-крупному" проигрывают в войне с США.