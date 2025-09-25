Трамп: США могут принять решения о продаже Турции F-35 и Patriot к концу дня

Вашингтонская администрация может в четверг принять решения, касающиеся потенциальной продажи Турции истребителей F-35, F-16, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot или иных американских вооружений.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в начале встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Говоря о желании Эрдогана приобрести упомянутые вооружения, американский лидер отметил: "Я думаю, что ему удастся купить то, что он хочет купить".

"Ему нужны определенные вещи. И нам нужны определенные вещи. И мы придем к решению. Вы узнаете к концу дня", - добавил Трамп.