Трамп: США могут принять решения о продаже Турции F-35 и Patriot к концу дня
Другие страны
- 25 сентября, 2025
- 22:23
Вашингтонская администрация может в четверг принять решения, касающиеся потенциальной продажи Турции истребителей F-35, F-16, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot или иных американских вооружений.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в начале встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Говоря о желании Эрдогана приобрести упомянутые вооружения, американский лидер отметил: "Я думаю, что ему удастся купить то, что он хочет купить".
"Ему нужны определенные вещи. И нам нужны определенные вещи. И мы придем к решению. Вы узнаете к концу дня", - добавил Трамп.
