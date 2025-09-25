Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Трамп: США могут принять решения о продаже Турции F-35 и Patriot к концу дня

    Другие страны
    • 25 сентября, 2025
    • 22:23
    Трамп: США могут принять решения о продаже Турции F-35 и Patriot к концу дня

    Вашингтонская администрация может в четверг принять решения, касающиеся потенциальной продажи Турции истребителей F-35, F-16, зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot или иных американских вооружений.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в начале встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Говоря о желании Эрдогана приобрести упомянутые вооружения, американский лидер отметил: "Я думаю, что ему удастся купить то, что он хочет купить".

    "Ему нужны определенные вещи. И нам нужны определенные вещи. И мы придем к решению. Вы узнаете к концу дня", - добавил Трамп.

    Tramp: ABŞ günün sonuna qədər Türkiyəyə F-35 və Patriot satışı ilə bağlı qərar verə bilər

