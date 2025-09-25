İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası Orta Dəhliz III MDB Oyunları yaşıl enerji
    • 25 sentyabr, 2025
    • 22:05
    Tramp: ABŞ günün sonuna qədər Türkiyəyə F-35 və Patriot satışı ilə bağlı qərar verə bilər

    Vaşinqton administrasiyası cümə axşamı Türkiyəyə "F-35" və "F-16" döyüş təyyarələri, "Patriot" hava hücumundan müdafiə raket sistemləri və ya digər Amerika silahlarının potensial satışı ilə bağlı qərarlar qəbul edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ lideri Donald Tramp Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanla görüşün əvvəlində deyib.

    Ərdoğanın sözügedən silahları əldə etmək istəyindən danışan Amerika lideri qeyd edib: "Düşünürəm ki, o, istədiyini ala biləcək. Onun və bizim də müəyyən şeylərə ehtiyacımız var. Odur ki, bir qərara gələcəyik. Günün sonuna kimi biləcəksiniz".

