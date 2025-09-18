Трамп: США могут помочь поддержанию мира в Украине после урегулирования конфликта с РФ
Другие страны
- 18 сентября, 2025
- 23:40
США готова оказать содействие в поддержании мира в Украине после урегулирования российско-украинского конфликта.
Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.
"После того, как война будет урегулирована, мы поможем поддерживать мир", - сказал он.
Американский лидер заявил, что Вашингтон оказывает поддержку Киеву в виде предоставления разведывательных данных.
"Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта", - уточнил он.
