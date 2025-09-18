Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Трамп: США могут помочь поддержанию мира в Украине после урегулирования конфликта с РФ

    Другие страны
    • 18 сентября, 2025
    • 23:40
    Трамп: США могут помочь поддержанию мира в Украине после урегулирования конфликта с РФ

    США готова оказать содействие в поддержании мира в Украине после урегулирования российско-украинского конфликта.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

    "После того, как война будет урегулирована, мы поможем поддерживать мир", - сказал он.

    Американский лидер заявил, что Вашингтон оказывает поддержку Киеву в виде предоставления разведывательных данных.

    "Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта", - уточнил он.

    США Дональд Трамп помощь Украине российско-украинская война
    Tramp: ABŞ Ukraynada sülhün qorunmasına Rusiya ilə münaqişənin həllindən sonra yardım edə bilər

    Последние новости

    00:11

    Президент США допустил, что давление ЕС на КНР поможет украинскому урегулированию

    Другие страны
    23:40

    Трамп: США могут помочь поддержанию мира в Украине после урегулирования конфликта с РФ

    Другие страны
    23:27

    У берегов Камчатки произошло мощное землетрясение, объявлена угроза цунами

    В регионе
    23:27
    Фото

    В Нахчыване прошло шествие по случаю Дня государственного суверенитета

    Внутренняя политика
    23:24

    США в СБ ООН наложили вето на резолюцию с требованием прекращения огня в Газе

    Другие страны
    23:19

    В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,1

    Другие страны
    23:11

    ЦАХАЛ сообщил об эвакуации более 450 тыс. человек из города Газа

    Другие страны
    23:00

    Трамп усомнился в быстром разрешении российско-украинского конфликта

    Другие страны
    22:55

    Во Франции на акциях протеста задержали более 300 человек - ОБНОВЛЕНО - 9

    Другие страны
    Лента новостей