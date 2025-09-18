Трамп: США могут помочь поддержанию мира в Украине после урегулирования конфликта с РФ

США готова оказать содействие в поддержании мира в Украине после урегулирования российско-украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

"После того, как война будет урегулирована, мы поможем поддерживать мир", - сказал он.

Американский лидер заявил, что Вашингтон оказывает поддержку Киеву в виде предоставления разведывательных данных.

"Когда я говорил, воздушная поддержка, то говорил о безопасности после урегулирования конфликта", - уточнил он.