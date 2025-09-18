İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 "Qarabağ" klubu
    • 18 sentyabr, 2025
    • 23:44
    Tramp: ABŞ Ukraynada sülhün qorunmasına Rusiya ilə münaqişənin həllindən sonra yardım edə bilər

    ABŞ Ukraynada sülhün qorunmasına Rusiya ilə münaqişənin həllindən sonra yardım edə bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Fox News" telekanalına müsahibəsində deyib.

    "Müharibə həllini tapdıqdan sonra biz sülhün qorunmasına kömək edəcəyik", – Tramp bildirib.

    Amerika lideri həmçinin qeyd edib ki, Vaşinqton Kiyevə kəşfiyyat məlumatlarının təqdim olunması ilə dəstək verir.

    "Uçuş dəstəyi barədə danışarkən mən münaqişənin nizamlanmasından sonrakı təhlükəsizlikdən bəhs edirdim", – deyə o əlavə edib.

    Трамп: США могут помочь поддержанию мира в Украине после урегулирования конфликта с РФ

