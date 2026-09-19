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    Трамп: США и Дания достигли соглашения по Гренландии

    Другие страны
    • 19 сентября, 2026
    • 01:38
    Трамп: США и Дания достигли соглашения по Гренландии

    Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Дания достигли соглашения о переходе к Вашингтону обязанностей по обеспечению безопасности Гренландии.

    Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

    "Я с удовольствием сообщаю, что США достигли соглашения с Королевством Дания и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в Гренландии", - написал Трамп.

    Глава Белого дома указал, что Вашингтон получил возможность "делать все необходимое" в Гренландии для обеспечения безопасности острова и США. Соглашение, по словам Трампа, также предусматривает, что любое военное присутствие или инвестиции в Гренландию будет осуществляться с "письменного одобрения" Вашингтона.

    "Мы немедленно начнем процесс установления масштабного военного присутствия в соответствующей части Гренландии", - добавил президент США.

    Дональд Трамп Военное присутствие в Гренландии Дания Соединенные Штаты Америки (США)
    Tramp: ABŞ və Danimarka Qrenlandiya ilə bağlı razılığa gəlib

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