Трамп: США и Дания достигли соглашения по Гренландии

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США и Дания достигли соглашения о переходе к Вашингтону обязанностей по обеспечению безопасности Гренландии.

Как передает Report, об этом он написал в соцсети Truth Social.

"Я с удовольствием сообщаю, что США достигли соглашения с Королевством Дания и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в Гренландии", - написал Трамп.

Глава Белого дома указал, что Вашингтон получил возможность "делать все необходимое" в Гренландии для обеспечения безопасности острова и США. Соглашение, по словам Трампа, также предусматривает, что любое военное присутствие или инвестиции в Гренландию будет осуществляться с "письменного одобрения" Вашингтона.

"Мы немедленно начнем процесс установления масштабного военного присутствия в соответствующей части Гренландии", - добавил президент США.