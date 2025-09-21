Трамп: США добиваются от европейских союзников прекращения закупок нефти у РФ

Американский президент Дональд Трамп заявил, что постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер намерен добиться от европейских союзников Вашингтона прекращения закупок российской нефти.

Как передает Report, об это американский лидер заявил выступая в субботу на организованном аналитическим центром ACI ужине в штате Вирджиния.

"Европейцы покупают нефть у России. Этого не должно происходить, правда?" - сказал он. По словам Трампа, Уитэкер "не позволит этому продолжаться долго". Как подчеркнул Трамп, Уитэкеру следует провести консультации с союзниками США по этому вопросу. "Мэт, они должны прекратить покупать нефть у России. Ты поговоришь с ними? Поговори с ними, пожалуйста," - отметил президент США, обращаясь к Уитэкеру.

Американский лидер отметил, что его администрация принимает меры для наращивания добычи нефти в США и снижения ее стоимости. "Мы по-настоящему снижаем цену на нефть. Мы хотим ее снизить", - добавил он. По версии Трампа, "еще небольшое снижение" стоимости нефти приведет к "автоматическому прекращению" конфликта на Украине.

Трамп также выразил уверенность в том, что у него "хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным".