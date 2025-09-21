ABŞ Avropalı müttəfiqlərinə Rusiyadan neft almağı dayandırmaq üçün təzyiq edir
- 21 sentyabr, 2025
- 07:36
ABŞ prezidenti Donald Tramp bəyan edib ki, ölkənin NATO-dakı daimi nümayəndəsi Metyu Uitker Vaşinqtonun avropalı müttəfiqlərinə Rusiya neftinin alınmasını dayandırmaları üçün təzyiq etmək niyyətindədir.
"Report"un məlumatına görə, bunu amerikalı lider şənbə günü Virciniya ştatında ACI beyin mərkəzinin təşkil etdiyi şam yeməyində deyib.
"Avropalılar Rusiyadan neft alırlar. Bu baş verməməlidir, elə deyilmi?", - ABŞ prezidenti bəyan edib.
Trampın sözlərinə görə, Metyu Uitker bunun uzun müddət davam etməsinə icazə verməyəcək: "Uitaker bu məsələdə ABŞ-ın müttəfiqləri ilə məsləhətləşməlidir. Met, onlar Rusiyadan neft almağı dayandırmalıdırlar. Onlarla danışacaqsan? Xahiş edirəm onlarla danış".
Amerika lideri qeyd edib ki, onun administrasiyası ABŞ-nin neft hasilatını artırmaq və onun maya dəyərini azaltmaq üçün addımlar atır: "Biz həqiqətən neftin qiymətini aşağı salırıq, onu azaltmaq istəyirik. Neftin qiymətinin cüzi daha da aşağı düşməsi avtomatik olaraq Ukraynada münaqişənin sona çatmasına gətirib çıxaracaq".
Tramp həmçinin Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə yaxşı münasibətinin olduğuna əminliyini bildirib.