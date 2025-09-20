Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    Трамп: США будут иметь контроль над TikTok

    Другие страны
    • 20 сентября, 2025
    • 04:09
    Реализация сделки по продаже китайской социальной сети TikTok началась, Соединенные Штаты будут иметь над ней контроль.

    Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

    По его словам, работа с целью реализации "сделки по TikTok уже ведется, инвесторы готовятся". На вопрос о том, нет ли у американской администрации опасений относительно того, что даже в случае заключения сделки Китай сохранит в том или ином виде контроль над соцсетью, Трамп ответил отрицательно.

    "Мы будем очень жестко ее контролировать", - заявил он.

    Газета The Wall Street Journal (WSJ), в свою очередь, пишет со ссылкой на источники, что администрация Трампа рассчитывает получить многомиллиардный сбор от инвесторов по условиям сделки о продаже TikTok.

    Указывается, что инвесторы должны будут выплатить администрации комиссию за ведение переговоров и согласование договоренности с Китаем. Порядок осуществления выплат и их точный размер пока не уточняются, так как обсуждение сделки еще продолжается. В общей сложности американская администрация может получить от инвесторов миллиарды долларов. Это "огромная плата за организацию сделки", отмечает WSJ.

    Согласно информации газеты, консорциуму американских инвесторов достанется около 80% акций, а доля китайской компании ByteDance составит менее 20%.

