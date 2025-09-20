Трамп: США будут иметь контроль над TikTok

Реализация сделки по продаже китайской социальной сети TikTok началась, Соединенные Штаты будут иметь над ней контроль.

Как передает Report, об этом заявил президент США Дональд Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

По его словам, работа с целью реализации "сделки по TikTok уже ведется, инвесторы готовятся". На вопрос о том, нет ли у американской администрации опасений относительно того, что даже в случае заключения сделки Китай сохранит в том или ином виде контроль над соцсетью, Трамп ответил отрицательно.

"Мы будем очень жестко ее контролировать", - заявил он.

Газета The Wall Street Journal (WSJ), в свою очередь, пишет со ссылкой на источники, что администрация Трампа рассчитывает получить многомиллиардный сбор от инвесторов по условиям сделки о продаже TikTok.

Указывается, что инвесторы должны будут выплатить администрации комиссию за ведение переговоров и согласование договоренности с Китаем. Порядок осуществления выплат и их точный размер пока не уточняются, так как обсуждение сделки еще продолжается. В общей сложности американская администрация может получить от инвесторов миллиарды долларов. Это "огромная плата за организацию сделки", отмечает WSJ.

Согласно информации газеты, консорциуму американских инвесторов достанется около 80% акций, а доля китайской компании ByteDance составит менее 20%.