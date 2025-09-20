İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Formula 1 Dövlət Suverenliyi Günü
    Tramp: ABŞ "TikTok" üzərində nəzarəti saxlayacaq

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2025
    • 05:53
    Tramp: ABŞ TikTok üzərində nəzarəti saxlayacaq

    Çinin "TikTok" sosial media platformasının satışına başlanılıb və ABŞ ona nəzarəti özündə saxlayacaq.

    "Report"un məlumatına görə, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə jurnalistlərlə görüşündə deyib.

    O, "TikTok" sövdələşməsi üzərində işin artıq davam etdiyini və investorların hazırlaşdığını bildirib. ABŞ administrasiyasının saziş bağlansa belə, Çinin sosial media platforması üzərində nəzarəti müəyyən formada saxlayacağı ilə bağlı hər hansı narahatlığının olub-olmaması ilə bağlı suala Tramp mənfi cavab verib.

    "Biz buna çox ciddi nəzarət edəcəyik", - o deyib.

    "The Wall Street Journal" (WSJ) qəzeti mənbələrə istinadən yazıb ki, Tramp administrasiyası "TikTok"un satışının şərtlərinə uyğun olaraq investorlardan çoxmilyardlarla rüsum alacağını gözləyir.

    Bildirilir ki, sərmayəçilər Çinlə danışıqlar aparmaq və müqaviləni yekunlaşdırmaq üçün administrasiyaya haqq ödəməli olacaqlar. Sövdələşmə müzakirə olunduğundan ödəniş proseduru və dəqiq məbləğ hələ dəqiqləşdirilməyib. Ümumilikdə ABŞ administrasiyası investorlardan milyardlarla dollar ala bilər. WSJ qeyd edib ki, bu, sövdələşmənin təşkili üçün böyük ödənişdir.

    Qəzetin məlumatına görə, Amerika investorlarından ibarət konsorsium səhmlərin təxminən 80 %-ni alacaq, Çinin "ByteDance" şirkətinin payı isə 20 %-dən az olacaq.

    Трамп: США будут иметь контроль над TikTok

