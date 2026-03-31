Трамп: США больше не будут помогать союзникам в обеспечении энергопоставок

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут оказывать помощь странам-союзникам в обеспечении энергетических поставок.

Как передает Report, об этом он написал Truth Social.

"Все те страны, которые не могут получать авиационное топливо из-за Ормузского пролива, например Великобритания, которая отказалась участвовать в "обезглавливании" Ирана, у меня есть для вас предложение: Во-первых, покупайте у США - у нас его достаточно. Во-вторых, наберитесь смелости, отправляйтесь в пролив и просто заберите его", - написал он.

Трамп отметил, что странам придется научиться защищать себя самостоятельно: "США больше не будут вам помогать, как вы не помогали нам. Иран, по сути, уже разгромлен. Самая трудная часть позади. Идите и добывайте свою нефть сами!", - добавил Трамп.