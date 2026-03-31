    Другие страны
    • 31 марта, 2026
    • 15:27
    Трамп: США больше не будут помогать союзникам в обеспечении энергопоставок

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не будут оказывать помощь странам-союзникам в обеспечении энергетических поставок.

    Как передает Report, об этом он написал Truth Social.

    "Все те страны, которые не могут получать авиационное топливо из-за Ормузского пролива, например Великобритания, которая отказалась участвовать в "обезглавливании" Ирана, у меня есть для вас предложение: Во-первых, покупайте у США - у нас его достаточно. Во-вторых, наберитесь смелости, отправляйтесь в пролив и просто заберите его", - написал он.

    Трамп отметил, что странам придется научиться защищать себя самостоятельно: "США больше не будут вам помогать, как вы не помогали нам. Иран, по сути, уже разгромлен. Самая трудная часть позади. Идите и добывайте свою нефть сами!", - добавил Трамп.

    Дональд Трамп США Великобритания Энергетические поставки Ормузский пролив
    Tramp: ABŞ artıq enerji tədarükünün təmin edilməsində müttəfiqlərinə kömək etməyəcək
    Trump says US will no longer help allies secure energy supplies

    Последние новости

