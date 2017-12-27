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    Трамп спрогнозировал фондовому рынку в США успешный год

    2018 год будет очень хорошим для бизнеса, в том числе, благодаря новой налоговой реформе

    Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп заявил, что 2018 год будет очень успешным для американских компаний и фондового рынка.

    Как передает Report, об этом сообщает RT.

    “Год будет прекрасным для компаний и создания рабочих мест! Фондовый рынок готов к ещё одному успешному году!” — написал глава государства в Twitter.

    Он добавил, что 2018 год будет очень хорошим для бизнеса, в том числе, благодаря новой налоговой реформе.

    В начале декабря Сенат конгресса США принял законопроект о крупнейшей более чем за 30 лет налоговой реформе.

    Как отмечается, её проведение было одним из предвыборных обещаний американского лидера Дональда Трампа.

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