Трамп согласился встретиться с лидерами стран-членов НАТО в мае

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил согласие принять участие в традиционной встрече стран-членов НАТО в мае.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

«Президент Трамп согласился присоединиться к встрече лидеров НАТО в Европе в мае», — говорится в заявлении.

Отдельно отмечено, что Трамп и Столтенберг также «обсудили возможность мирного урегулирования конфликта на украинской границе».