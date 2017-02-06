Трамп согласился встретиться с лидерами стран-членов НАТО в мае

Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом выразил согласие принять участие в традиционной встрече стран-членов НАТО в мае.
Как передает Report, об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.
«Президент Трамп согласился присоединиться к встрече лидеров НАТО в Европе в мае», — говорится в заявлении.
Отдельно отмечено, что Трамп и Столтенберг также «обсудили возможность мирного урегулирования конфликта на украинской границе».
News DepartmentАвтор новости
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