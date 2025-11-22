Трамп сменил мнение о мэре Нью-Йорка после встречи с ним в Белом доме

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи в Белом доме заявил, что он и избранный мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани согласны по гораздо большему числу вопросов, чем он ожидал.

Как передает Report, об этом американский лидер сообщил журналистам в Белом доме.

Трамп признался, что встреча его "на самом деле удивила". "Он хочет видеть отсутствие преступности. Он хочет, чтобы строилось жилье. Он хочет, чтобы снижалась арендная плата. Все вещи, с которыми я согласен", - отметил президент. Ранее он жестко критиковал Мамдани.

Отвечая на вопрос о своих предыдущих угрозах прекратить федеральное финансирование Нью-Йорка, Трамп заявил, что не ожидает этого. "Я буду помогать ему, а не вредить ему, оказывать большую помощь, потому что хочу, чтобы Нью-Йорк был великим. Я думаю, этот мэр может сделать несколько действительно великих вещей", - сказал он.

На уточняющий вопрос о том, будет ли он чувствовать себя комфортно, живя в Нью-Йорке при администрации Мамдани, Трамп ответил: "Мы согласны по гораздо большему числу вопросов, чем я мог подумать. Я бы чувствовал себя очень, очень комфортно в Нью-Йорке и думаю, что намного более комфортно после этой встречи".