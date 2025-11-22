İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi D-8 Media Forumu
    Nyu-York şəhər meri ilə görüşdən sonra Trampın onunla bağlı fikri dəyişib

    Digər ölkələr
    22 noyabr, 2025
    • 05:43
    Nyu-York şəhər meri ilə görüşdən sonra Trampın onunla bağlı fikri dəyişib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Ağ Evdə Nyu-York şəhərinin seçilmiş meri Zöhran Mamdani ilə görüşünün yekununa əsasən bildirib ki, onunla gözlədiyindən daha çox məsələdə razılığa gəlib.

    "Report"un məlumatına görə, ABŞ lideri bu barədə Ağ Evdə jurnalistlərə bildirib.

    Tramp görüşün onu həqiqətən təəccübləndirdiyini etiraf edib. "O, heç bir cinayətin baş verməsini istəmir. O, mənzil tikintisini istəyir. O, kirayə haqqının aşağı salınmasını istəyir. Mən bütün bunlarla razıyam", - Prezident bildirib. Tramp əvvəllər Mamdanini sərt tənqid etmişdi.

    Nyu-York şəhərinə federal maliyyələşdirməni dayandırmaqla bağlı əvvəlki təhdidləri ilə bağlı suala cavab olaraq Tramp bunu gözləmədiyini bildirib. "Mən ona zərər verməyəcəyəm, kömək edəcəyəm və ona çox kömək edəcəyəm, çünki Nyu-York şəhərinin əla olmasını istəyirəm. Düşünürəm ki, bu mer həqiqətən də əla işlər görə bilər", - o bildirib.

    "Düşündüyümdən daha çox şeydə razıyıq. Nyu-Yorkda özümü çox, çox rahat hiss edərdim və düşünürəm ki, bu görüşdən sonra özümü daha rahat hiss edəcəyəm", - Tramp Mamdani administrasiyası dövründə Nyu-Yorkda yaşamaqda özünü rahat hiss edib-etməyəcəyi ilə bağlı əlavə suala cavabında deyib.

