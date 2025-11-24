Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Трамп: Си Цзиньпин посетит США с госвизитом в 2026 году

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 21:58
    Трамп: Си Цзиньпин посетит США с госвизитом в 2026 году

    Президент США Дональд Трамп раскрыл детали сегодняшнего телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином.

    Как передает Report, об этом он написал в свое аккаунте в Truth Social.

    "Я только что провел очень хороший телефонный разговор с председателем Китая Си. Мы обсудили множество тем, включая российско-украинскую войну, фентанил, сою и другие сельскохозяйственные продукты и многое другое. Мы заключили хорошую и очень важную сделку для наших Великих фермеров - и она станет еще лучше. Наши отношения с Китаем исключительно крепкие!", - говорится в публикации.

    По словам Трампа, этот звонок стал продолжением чрезвычайно успешной встречи двух лидеров в Южной Корее три недели назад. Он подчеркнул, что с тех пор обе стороны добились значительного прогресса в том, чтобы договоренности оставались актуальными и точными.

    "Теперь мы можем сосредоточиться на общей картине. В связи с этим председатель Си пригласил меня посетить Пекин в апреле (2026 года - ред.), и я принял приглашение. Я также сделал ему ответное предложение, он станет моим гостем с государственным визитом в США позже в том же году. Мы согласились, что важно регулярно общаться, и я с нетерпением жду этого", - подытожил Трамп.

