    Трамп и Си Цзиньпин провели телефонный разговор

    • 24 ноября, 2025
    • 18:48
    Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Xinhua.

    "В прошлом месяце мы провели успешную встречу в южнокорейском Пусане и достигли договоренностей по многих вопросам, что стало позитивным сигналом для улучшения китайско-американских отношений. В целом двусторонние связи с тех пор стабильно движутся в позитивном направлении, что получило широкое признание со стороны международного сообщества", - цитирует агентство китайского лидера.

    Си Цзиньпин выразил надежду на сохранение положительной динамики развития этих связей, руководствуясь принципами равенства, уважения и взаимной выгодой, а также расширение всестороннего сотрудничества США и КНР. Он также заявил о принципиальной позиции Пекина по возвращению Тайваня Китаю, что является важной частью послевоенного международного порядка.

    Трамп, в свою очередь, также позитивно отозвался о встрече лидеров в Пусане: "Председатель КНР - великий лидер. Встреча с Си (Цзиньпином) в Пусане была очень приятной, я полностью солидарен с ним в вопросе двусторонних отношений. Американская сторона понимает важность тайваньского вопроса для Китая".

    Лидеры двух стран также затронули российско-украинскую войну. Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай поддерживает все усилия, направленные на мирное разрешение кризиса. Он выразил надежду, что стороны конфликта разрешат все разногласия и как можно скорее достигнут справедливого и прочного мирного соглашения.

    ABŞ və Çin liderləri arasında telefon danışığı olub

