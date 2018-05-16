Трамп: Северная Корея не сообщала об отмене саммита в Сингапуре

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ США не получали уведомление от КНДР по отмене двустороннего саммита на высшем уровне, который должен пройти 12 июня в Сингапуре.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Нас вообще не уведомляли, мы должны посмотреть. Мы не получали ничего, мы ничего не слышали. Мы посмотрим, что произойдет", - сказал Трамп журналистам.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс в эфире телеканала Fox News заявила, что США надеются, что, несмотря на сообщения СМИ, встреча президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына состоится.