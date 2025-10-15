Трамп сегодня проведет пресс-конференцию с директором ФБР Другие страны

В Китае пьяный водитель сбил группу людей на электроскутерах, погибли восемь человек Другие страны

Армия США запустила программу внедрения ядерных реакторов для электроснабжения Другие страны

Стоимость золота обновила исторический максимум и превысила $4 200 Финансы

Фото Видео В Эквадоре произошел взрыв возле ТЦ, есть погибшие и пострадавшие Другие страны

В Японии 21 октября пройдут выборы нового премьер-министра Другие страны

ASPI: Австралии грозит конфликт в регионе до поставки подлодок альянса AUKUS Другие страны

СМИ: На границе Пакистана и Афганистана произошли новые боестолкновения Другие страны