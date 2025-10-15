Трамп сегодня проведет пресс-конференцию с директором ФБР
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 07:48
Президент США Дональд Трамп проведёт в среду пресс-конференцию с директором ФБР Кэшем Пателем.
Как передает Report, это следует из распространенного расписания Белого дома.
"В 15:00 президент принимает участие в пресс-конференции с директором Федерального бюро расследований", - говорится в опубликованном графике Трампа.
Отмечается, что мероприятие пройдёт в Овальном кабинете.
Последние новости
07:48
Трамп сегодня проведет пресс-конференцию с директором ФБРДругие страны
07:16
В Китае пьяный водитель сбил группу людей на электроскутерах, погибли восемь человекДругие страны
06:58
Армия США запустила программу внедрения ядерных реакторов для электроснабженияДругие страны
06:26
Стоимость золота обновила исторический максимум и превысила $4 200Финансы
06:01
Фото
Видео
В Эквадоре произошел взрыв возле ТЦ, есть погибшие и пострадавшиеДругие страны
05:44
В Японии 21 октября пройдут выборы нового премьер-министраДругие страны
05:15
ASPI: Австралии грозит конфликт в регионе до поставки подлодок альянса AUKUSДругие страны
04:58
СМИ: На границе Пакистана и Афганистана произошли новые боестолкновенияДругие страны
04:27