Tramp bu gün FTB direktoru ilə mətbuat konfransı keçirəcək
Digər ölkələr
- 15 oktyabr, 2025
- 08:38
ABŞ Prezidenti Donald Tramp çərşənbə günü Federal Təhqiqatlar Bürosunun (FTB) direktoru Keş Patellə mətbuat konfransı keçirəcək.
"Report"un xəbərinə görə, bu barədə məlumat Ağ Evin yaydığı cədvəldə öz əksini tapıb.
"Saat 15:00-da prezident Federal Təhqiqat Bürosunun direktoru ilə mətbuat konfransında iştirak edəcək", - Trampın dərc edilmiş qrafikində deyilir.
Qeyd olunub ki, tədbir Oval ofisdə keçiriləcək.
