Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдауна

    Другие страны
    • 01 октября, 2025
    • 10:52
    Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдауна

    Президент США Дональд Трамп собирается 1 октября подписать ряд указов на фоне шатдауна правительства страны.

    Как передает Report, информация об этом появилась на сайте, где размещается публичное расписание американского лидера.

    "В 16:30 президент подпишет указы в Овальном кабинете", - сказано в расписании.

    Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт проведет брифинг для прессы.

    Отметим, что шатдаун в США начался в ночь на 1 октября по причине того, что конгрессмены не смогли согласовать бюджет правительства. Пограничные, почтовые и социальные службы продолжают работу, однако государственные служащие, включая военных, остаются без оплаты труда.

    Трамп возложил ответственность за это на членов Демократической партии и заявил, что из возможной приостановки работы правительства может последовать "много всего хорошего". Он добавил, что готов провести массовые чистки среди чиновников.

    США Дональд Трамп шатдаун указы Белый дом

    Последние новости

    11:04
    Фото

    Сахиба Гафарова примет участие в 11-м Саммите спикеров парламентов стран G20

    Милли Меджлис
    11:04

    Заур Микаилов: Будут приняты масштабные меры по сокращению потерь воды

    Инфраструктура
    11:04

    Азербайджан обсудил с АБР приватизацию компаний, входящих в AZCON Holding

    ИКТ
    11:02

    Президент Кыргызстана предложил вернуть смертную казнь за тяжкие преступления

    В регионе
    11:01

    Министр: Азербайджан наращивает инвестиции в защиту водных ресурсов

    АПК
    10:57

    Меджнун Мамедов: Разрабатывается дорожная карта цифровых технологий и ИИ

    АПК
    10:55

    Euronews: Бакинский форум безопасности стал платформой для конструктивного диалога

    Внешняя политика
    10:52

    Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдауна

    Другие страны
    10:50

    Азербайджан завоевал еще одну серебряную медаль на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    Лента новостей