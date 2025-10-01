Трамп сегодня планирует подписать ряд указов на фоне шатдауна

Президент США Дональд Трамп собирается 1 октября подписать ряд указов на фоне шатдауна правительства страны.

Как передает Report, информация об этом появилась на сайте, где размещается публичное расписание американского лидера.

"В 16:30 президент подпишет указы в Овальном кабинете", - сказано в расписании.

Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт проведет брифинг для прессы.

Отметим, что шатдаун в США начался в ночь на 1 октября по причине того, что конгрессмены не смогли согласовать бюджет правительства. Пограничные, почтовые и социальные службы продолжают работу, однако государственные служащие, включая военных, остаются без оплаты труда.

Трамп возложил ответственность за это на членов Демократической партии и заявил, что из возможной приостановки работы правительства может последовать "много всего хорошего". Он добавил, что готов провести массовые чистки среди чиновников.