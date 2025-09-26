Трамп считает, что виновными в случае шатдауна будут демократы

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае шатдауна - приостановки работы федеральных властей США - ответственность за такое развитие событий должна лечь на Демократическую партию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

"Если этому суждено быть, то это произойдет, но правительство приостановит работу исключительно по вине демократов", - сказал Трамп.

По словам Трампа, в то время как экономика США расцветает, "демократы хотят шатдауна, потому что они хотят отдавать миллиарды долларов нелегальным мигрантам, хотят открыть границы".

На прошлой неделе президент США приветствовал одобрение Палатой представителей законопроекта о продлении временного финансирования работы правительства до 21 ноября. Теперь законопроект должен быть утвержден Сенатом.

В Сенате у республиканцев 53 голоса из 100, а для одобрения законопроекта нужны 60.

В США действует закон о временном финансировании работы федеральных ведомств, принятый в марте, его срок истекает 30 сентября. Если он не будет продлен, наступит шатдаун.