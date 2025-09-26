İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü

    Tramp mümkün şatdaunda günahın demokratlarda olacağını bildirib

    Digər ölkələr
    • 26 sentyabr, 2025
    • 22:14
    Tramp mümkün şatdaunda günahın demokratlarda olacağını bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp federal hökumətin fəaliyyətinin dayandırılması (şatdaun) halında buna görə Demokratlar Partiyasının məsuliyyət daşıyacağını bəyan edib.

    Bu barədə "Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir.

    "Olacağa çarə yoxdur, bu olacaq. Amma hökumət yalnız demokratlara görə fəaliyyətini dayandıracaq", - Tramp deyib.

    Onun sözlərinə görə, ABŞ iqtisadiyyatı sürətlə inkişaf edərkən demokratlar qeyri-qanuni mühacirlərə milyardlarla dollar vermək və sərhədləri açmaq istədikləri üçün şatdaun istəyirlər.

    Xatırladaq ki, ötən həftə ABŞ Prezidenti Nümayəndələr Palatasının müvəqqəti hökumət maliyyələşdirməsini noyabrın 21-dək uzadacaq qanun layihəsinin təsdiqini alqışlayıb. İndi qanun layihəsi Senat tərəfindən təsdiqlənməlidir.

    Senatda Respublikaçılar 100 səsdən 53-nə sahibdir, qanun layihəsini təsdiqləmək üçün isə 60 səs lazımdır.

    ABŞ-də mart ayında qəbul edilmiş və sentyabrın 30-da başa çatacaq müvəqqəti federal maliyyələşdirmə qanunu var. Əgər müddət uzadılmasa, şatdaun baş verəcək.

    şatdaun ABŞ Donald Tramp
    Трамп считает, что виновными в случае шатдауна будут демократы

    Son xəbərlər

    22:18

    Azərbaycanın çimərlik güləşçiləri Dünya Seriyasının növbəti mərhələsində iştirak edəcəklər

    Fərdi
    22:16
    Foto

    Şəkidə batut gimnastikası üzrə ölkə birinciliyi keçirilib

    Fərdi
    22:14

    Tramp mümkün şatdaunda günahın demokratlarda olacağını bildirib

    Digər ölkələr
    22:07
    Foto

    Tacikistanda Vətən müharibəsi şəhidləri anılıb

    Xarici siyasət
    21:58

    Azərbaycan Cənubi Qafqazda sülh və regional əməkdaşlıq dövrünü başladıb - RƏY

    Xarici siyasət
    21:57

    Fransanın Baş naziri oktyabrın 1-dək yeni hökuməti formalaşdırmaq niyyətindədir

    Digər ölkələr
    21:41

    Almaniya PUA insidentindən sonra təxribatla bağlı araşdırmalara başlayıb

    Digər ölkələr
    21:31

    Mirzoyan ABŞ Dövlət katibinin müavini ilə regional məsələləri müzakirə edib

    Region
    21:18

    BMT Baş katibinin sözçüsü: Azərbaycan Prezidenti Baş Assambleyadakı çıxışında çox önəmli fikirlər səsləndirdi

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti