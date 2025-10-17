Трамп считает, что "сможет убедить Путина" прекратить войну в Украине

Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сможет убедить российского коллегу Владимира Путина прекратить войну в Украине.

Как передает Report, об этом руководитель вашингтонской администрации заявил, встречая украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме.

"Да, сможем", - отметил Трамп у Западного крыла Белого дома.

Позже, выступая в зале заседаний Кабинета министров Белого дома, Трамп заявил, что, по его мнению, российский президент "хочет положить конец войне".

"Я разговаривал с ним вчера два с половиной часа, мы обсудили множество деталей, - указал Трамп. - Он хочет положить этому конец, я думаю, и президент Зеленский хочет положить этому конец - теперь нам нужно это сделать".

Накануне лидеры США и РФ провели телефонный разговор, по итогам которого стороны договорились встретиться в Будапеште.