    Трамп считает, что "сможет убедить Путина" прекратить войну в Украине

    Другие страны
    • 17 октября, 2025
    • 22:11
    Трамп считает, что сможет убедить Путина прекратить войну в Украине

    Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что сможет убедить российского коллегу Владимира Путина прекратить войну в Украине.

    Как передает Report, об этом руководитель вашингтонской администрации заявил, встречая украинского лидера Владимира Зеленского в Белом доме.

    "Да, сможем", - отметил Трамп у Западного крыла Белого дома.

    Позже, выступая в зале заседаний Кабинета министров Белого дома, Трамп заявил, что, по его мнению, российский президент "хочет положить конец войне".

    "Я разговаривал с ним вчера два с половиной часа, мы обсудили множество деталей, - указал Трамп. - Он хочет положить этому конец, я думаю, и президент Зеленский хочет положить этому конец - теперь нам нужно это сделать".

    Накануне лидеры США и РФ провели телефонный разговор, по итогам которого стороны договорились встретиться в Будапеште.

    Дональд Трамп Владимир Путин российско-украинская война
