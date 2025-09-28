Трамп счел возможными новые договоренности об урегулировании на Ближнем Востоке

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности добиться новых договоренностей, касающихся урегулирования на Ближнем Востоке.

Как передает Report, об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

"У нас есть реальный шанс добиться на Ближнем Востоке чего-то великого. Впервые все настроены на что-то особое. Мы этого добьемся", - отметил он. Он не привел подробностей о том, что именно имеет в виду.

В последние дни Трамп неоднократно выражал уверенность в том, что вскоре может быть заключена сделка об урегулировании конфликта в секторе Газа, предусматривающая освобождение заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС.