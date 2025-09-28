İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü
    İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları Anım günü

    Tramp Yaxın Şərqdə yeni razılaşmaların mümkün olduğunu hesab edir

    Digər ölkələr
    • 28 sentyabr, 2025
    • 18:39
    Tramp Yaxın Şərqdə yeni razılaşmaların mümkün olduğunu hesab edir

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp Yaxın Şərqdə nizamlanmaya dair yeni razılaşmaların mümkünlüyünə əminliyini ifadə edib.

    "Report" xəbər verir ki, o, bunu "Truth Social" sosial şəbəkəsindəki paylaşımında qeyd edib.

    "Yaxın Şərqdə böyük bir şeyə nail olmaq üçün real şansımız var. İlk dəfədir ki, hamı xüsusi nəyəsə köklənib. Biz buna nail olacağıq", – deyə o vurğulayıb. Tramp bununla bağlı detalları açıqlamayıb.

    Bundan əvvəl Tramp yaxın zamanda Qəzza sektorundakı münaqişənin nizamlanmasına dair, HƏMAS tərəfindən girov saxlanılanların azad olunmasını nəzərdə tutan razılaşmanın imzalana biləcəyini bəyan edib.

    Donald Tramp Qəzza sektoru
    Трамп счел возможными новые договоренности об урегулировании на Ближнем Востоке

    Son xəbərlər

    20:03

    Britaniya və Ukrayna "Dron divarı"nın tikintisində PUA-lardan istifadə edəcək

    Digər ölkələr
    19:54
    Foto

    Azərbaycan atıcısı Avropa Kubokunda qızıl medal qazanıb

    Fərdi
    19:49
    Video

    Prezident və xanımı Gəncədə III MDB Oyunlarının açılış mərasimini izləyiblər - YENİLƏNİB

    Daxili siyasət
    19:47
    Foto

    Gəncə şəhər stadionunda III MDB Oyunlarının açılış mərasimi keçirilib – YENİLƏNİB

    Fərdi
    19:32

    KİV: Tramp elektronika üçün çiplərə bağlı çevik rüsumlar təklif edib

    Digər ölkələr
    19:21
    Foto

    Azərbaycan icması Lüksemburqda "Route du Vin" marafonunda iştirak edib

    Digər ölkələr
    19:19

    Gəncədə yol qəzası baş verib, xəsarət alanlar var

    Hadisə
    18:56

    Aİ İranın nüvə proqramı ilə bağlı sanksiyaların dərhal bərpa ediləcəyini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    18:39

    Tramp Yaxın Şərqdə yeni razılaşmaların mümkün olduğunu hesab edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti