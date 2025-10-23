Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Трамп: Саудовская Аравия до конца 2025 года может стать частью Соглашений Авраама

    Другие страны
    • 23 октября, 2025
    • 17:40
    Трамп: Саудовская Аравия до конца 2025 года может стать частью Соглашений Авраама

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что Саудовская Аравия может стать частью Соглашений Авраама до конца 2025 года.

    Как передает Report, об этом Трамп заявил в интервью журналу Time.

    "Да, я так думаю. Я так думаю", - сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос.

    По его словам, на Ближнем Востоке мир: "И я думаю, к Соглашениям Авраама скоро начнут быстро присоединяться новые страны. Я в самом деле знаю это".

    Трамп добавил, что Израиль и Саудовская Аравия в ближайшее время смогут заключить соглашение о нормализации отношений. "Думаю, мы очень близки к этому", - подчеркнул американский президент.

    Соглашения Авраама о нормализации отношений были заключены в период первого срока администрации Трампа в 2020 году при участии США между Израилем и тремя арабскими странами - Бахрейном, ОАЭ и Марокко. Договоренности предусматривают установление дипотношений и открытие посольств, а также сотрудничество в экономике и других областях

    Дональд Трамп Израиль Саудовская Аравия Соглашения Авраама

