Tramp: Səudiyyə Ərəbistanı 2025-ci ilin sonunadək İbrahim sazişlərinin bir hissəsi ola bilər
Digər ölkələr
- 23 oktyabr, 2025
- 19:02
Səudiyyə Ərəbistanı 2025-ci ilin sonunadək İbrahim sazişlərinin bir hissəsi ola bilər.
"Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Time" jurnalına müsahibəsində deyib.
"Bəli, mən belə düşünürəm", - o, müvafiq suala belə cavab verib.
D.Trampın sözlərinə görə, Yaxın Şərqdə sülh hökm sürür: "Hesab edirəm ki, tezliklə yeni ölkələr İbrahim sazişlərinə qoşulmağa başlayacaqlar. Mən bunu həqiqətən bilirəm".
O əlavə edib ki, İsrail və Səudiyyə Ərəbistanı yaxın vaxtlarda münasibətlərin normallaşdırılması haqqında saziş bağlaya biləcək. "Düşünürəm ki, buna çox yaxınıq", - ABŞ Prezidenti vurğulayıb.
