    Tramp: Səudiyyə Ərəbistanı 2025-ci ilin sonunadək İbrahim sazişlərinin bir hissəsi ola bilər

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2025
    • 19:02
    Tramp: Səudiyyə Ərəbistanı 2025-ci ilin sonunadək İbrahim sazişlərinin bir hissəsi ola bilər

    Səudiyyə Ərəbistanı 2025-ci ilin sonunadək İbrahim sazişlərinin bir hissəsi ola bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Time" jurnalına müsahibəsində deyib.

    "Bəli, mən belə düşünürəm", - o, müvafiq suala belə cavab verib.

    D.Trampın sözlərinə görə, Yaxın Şərqdə sülh hökm sürür: "Hesab edirəm ki, tezliklə yeni ölkələr İbrahim sazişlərinə qoşulmağa başlayacaqlar. Mən bunu həqiqətən bilirəm".

    O əlavə edib ki, İsrail və Səudiyyə Ərəbistanı yaxın vaxtlarda münasibətlərin normallaşdırılması haqqında saziş bağlaya biləcək. "Düşünürəm ki, buna çox yaxınıq", - ABŞ Prezidenti vurğulayıb.

    ABŞ Səudiyyə Ərəbistanı saziş Donald Tramp
    Трамп: Саудовская Аравия до конца 2025 года может стать частью Соглашений Авраама

