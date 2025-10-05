Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    Трамп: Режим перемирия в Газе при согласии ХАМАС введут немедленно

    Другие страны
    • 05 октября, 2025
    • 01:10
    Трамп: Режим перемирия в Газе при согласии ХАМАС введут немедленно

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу немедленно в случае согласия радикального палестинского движения ХАМАС на предложенный американской стороной план.

    Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

    "После переговоров Израиль согласился с первоначальной линией отвода войск, которую мы показали и о которой сообщили ХАМАС", - отметил он.

    "Когда ХАМАС подтвердит свое согласие, перемирие вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными, мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой катастрофы, длившейся 3 000 лет", - добавил он, не пояснив, на чем основана такая оценка длительности.

