Трамп: Режим перемирия в Газе при согласии ХАМАС введут немедленно
Другие страны
- 05 октября, 2025
- 01:10
Президент США Дональд Трамп сообщил, что режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу немедленно в случае согласия радикального палестинского движения ХАМАС на предложенный американской стороной план.
Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.
"После переговоров Израиль согласился с первоначальной линией отвода войск, которую мы показали и о которой сообщили ХАМАС", - отметил он.
"Когда ХАМАС подтвердит свое согласие, перемирие вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными, мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой катастрофы, длившейся 3 000 лет", - добавил он, не пояснив, на чем основана такая оценка длительности.
