Трамп: Режим перемирия в Газе при согласии ХАМАС введут немедленно

Президент США Дональд Трамп сообщил, что режим прекращения огня в секторе Газа вступит в силу немедленно в случае согласия радикального палестинского движения ХАМАС на предложенный американской стороной план.

Как передает Report, об этом в соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

"После переговоров Израиль согласился с первоначальной линией отвода войск, которую мы показали и о которой сообщили ХАМАС", - отметил он.

"Когда ХАМАС подтвердит свое согласие, перемирие вступит в силу немедленно, начнется обмен заложниками и заключенными, мы создадим условия для следующего этапа отвода, который приблизит нас к завершению этой катастрофы, длившейся 3 000 лет", - добавил он, не пояснив, на чем основана такая оценка длительности.