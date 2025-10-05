Tramp: HƏMAS razılıq verdiyi halda, Qəzzada atəşkəs rejimi dərhal tətbiq olunacaq
Digər ölkələr
- 05 oktyabr, 2025
- 01:15
ABŞ Prezidenti Donald Tramp bildirib ki, Qəzza sektorunda atəşkəs rejimi HƏMAS Amerika tərəfinin təklif etdiyi plana razılıq verdiyi halda, dərhal qüvvəyə minəcək.
"Report"un məlumatına görə, Tramp bu barədə "Truth Social" sosial şəbəkəsində yazıb.
"Danışıqlardan sonra İsrail bizim göstərdiyimiz və HƏMAS-a bildirdiyimiz ilkin qoşunların geri çəkilmə xəttinə razılıq verib", - deyə o qeyd edib.
"HƏMAS razılığını təsdiqləyəndə atəşkəs dərhal qüvvəyə minəcək, girovların və məhbusların mübadiləsi başlayacaq, biz geri çəkilmənin növbəti mərhələsi üçün şərait yaradacağıq ki, bu da 3 000 il davam edən bu fəlakətin başa çatmasına bizi yaxınlaşdıracaq", - deyə o əlavə edib.
