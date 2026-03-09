Трамп: Решение о прекращении операции против Ирана будет принято совместно с Нетаньяху
Другие страны
- 09 марта, 2026
- 07:22
Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о сроках завершения военной операции против Ирана будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Как передает Report, об этом он сказал в интервью газете The Times of Israel.
"Я думаю, это общее решение. Немного", - ответил Трамп на вопрос о том, будет ли он принимать его единолично или вместе с Нетаньяху.
"Я приму решение в подходящий момент, но все будет учтено", - добавил американский лидер.
На вопрос о возможности продолжения операции Израилем без участия США Трамп ответил: "Я не думаю, что это будет нужно".
