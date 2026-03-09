Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Трамп: Решение о прекращении операции против Ирана будет принято совместно с Нетаньяху

    Другие страны
    • 09 марта, 2026
    • 07:22
    Трамп: Решение о прекращении операции против Ирана будет принято совместно с Нетаньяху

    Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о сроках завершения военной операции против Ирана будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Как передает Report, об этом он сказал в интервью газете The Times of Israel.

    "Я думаю, это общее решение. Немного", - ответил Трамп на вопрос о том, будет ли он принимать его единолично или вместе с Нетаньяху.

    "Я приму решение в подходящий момент, но все будет учтено", - добавил американский лидер.

    На вопрос о возможности продолжения операции Израилем без участия США Трамп ответил: "Я не думаю, что это будет нужно".

    Дональд Трамп Иран эскалация на Ближнем Востоке Биньямин Нетаньяху
    Tramp: İrana qarşı əməliyyatın dayandırılması qərarı Netanyahu ilə birgə veriləcək
    Ты - Король

    Последние новости

    06:08

    При пожаре в автобусе в швейцарском Керцерсе погибли шесть человек

    Другие страны
    05:49

    В ООН высоко оценили Бакинский форум по безопасности

    Внешняя политика
    05:13

    IEA предложило высвободить из своих резервов крупнейший объем нефти

    Энергетика
    04:50

    Иран заявил об ударах по Израилю и военным базам США

    В регионе
    04:28

    Глава Госкомитета: Моделью ASAN Xidmət должны пользоваться женщины всех стран мира

    Внешняя политика
    04:06

    The Times: Бензин в Британии дорожает стремительными темпами

    Другие страны
    03:47

    Бахар Мурадова: Женский совет СВМДА - результат политики инклюзивного развития Азербайджана

    Внешняя политика
    03:22

    СМИ: Иран выдвинул условия для возобновления переговоров с США

    В регионе
    02:55

    Президент Восточного Тимора прибыл с визитом в Азербайджан

    Внешняя политика
    Лента новостей