Трамп: Решение о прекращении операции против Ирана будет принято совместно с Нетаньяху

Президент США Дональд Трамп заявил, что решение о сроках завершения военной операции против Ирана будет принято совместно с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как передает Report, об этом он сказал в интервью газете The Times of Israel.

"Я думаю, это общее решение. Немного", - ответил Трамп на вопрос о том, будет ли он принимать его единолично или вместе с Нетаньяху.

"Я приму решение в подходящий момент, но все будет учтено", - добавил американский лидер.

На вопрос о возможности продолжения операции Израилем без участия США Трамп ответил: "Я не думаю, что это будет нужно".