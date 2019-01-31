Трамп рассказал об условии вывода военных США из Афганистана

Баку. 31 января. REPORT.AZ/ Президент США Дональд Трамп рассказал, при каком условии намерен согласиться на вывод американских военных из Афганистана.

Как передает Report, по его словам, он пойдёт на такой шаг, если будут достигнуты мирные договоренности по урегулированию ситуации между радикальным движением «Талибан» и властями Афганистана.

«Впервые они (талибы) говорят об урегулировании, о соглашении. Мы вернём наших людей домой, если это произойдёт. Посмотрим, что будет. Но серьёзные переговоры идут впервые», — сказал он.