​Трамп рассказал о планах после президентства

Американский президент Дональд Трамп рассказал, чем не будет заниматься после того, как оставит пост главы государства.

Как передает Report, об сообщает ТАСС.

По его словам, после ухода с поста главы страны он не вернется на телевидение.

Он опроверг данные, что обсуждал с американским телепродюсером его участие в шоу после ухода с кресла президента США.

"Это неправда, такого разговора никогда не было", - объяснил Трамп.

Он признался, что даже думать о телевидении у него пока нет времени.