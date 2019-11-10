 Наверх

Трамп рассказал о планах после президентства

​Трамп рассказал о планах после президентства

Американский президент Дональд Трамп рассказал, чем не будет заниматься после того, как оставит пост главы государства.

Как передает Report, об сообщает ТАСС.

По его словам, после ухода с поста главы страны он не вернется на телевидение.

Он опроверг данные, что обсуждал с американским телепродюсером его участие в шоу после ухода с кресла президента США.

"Это неправда, такого разговора никогда не было", - объяснил Трамп.

Он признался, что даже думать о телевидении у него пока нет времени.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!