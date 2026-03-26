    Трамп распорядился ускорить производство оружия в США

    Другие страны
    • 26 марта, 2026
    • 08:15
    Трамп распорядился ускорить производство оружия в США

    Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился ускорить производство оружия в стране.

    Как сообщает Report, с этим заявлением он выступил на ежегодном мероприятии по сбору пожертвований, организованном комитетом предвыборной кампании Республиканской партии в Палате представителей.

    Говоря о военной операции США против Ирана, Трамп утверждал, что его страна располагает лучшим оружием.

    "Если вы заметили, я сказал: производите его быстрее и в большем количестве, потому что нам нужно, чтобы все это производилось в Америке", - подчеркнул он.

    В начале этого месяца администрация Белого дома сообщила, что представители ведущих производителей вооружений, включая BAE Systems, Boeing, Honeywell Aerospace, L3Harris Missile Solutions, Lockheed Martin, Northrop Grumman и Raytheon, договорились увеличить выпуск вооружений в четыре раза.

    Дональд Трамп Производство оружия Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана
    Tramp ABŞ-də silah istehsalının sürətləndirilməsini əmr edib
    Ты - Король

