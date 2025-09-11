Трамп распорядился приспустить флаги в США из-за убийства активиста Кирка
Другие страны
- 11 сентября, 2025
- 02:08
Американский президент Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в США в память об активисте консервативных взглядов Чарли Кирке, который в среду был убит в штате Юта.
Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.
"В честь Чарли Кирка, по-настоящему великого американского патриота, я приказываю приспустить все американские флаги в США до 6 вечера воскресенья (02:00 понедельника по бакинскому времени - ред.)", - написал глава вашингтонской администрации.
Трамп ранее заявил, что Кирк умер после покушения. Американский лидер выразил соболезнования семье активиста.
Последние новости
02:55
Директор ФБР США заявил, что подозреваемый в убийстве сторонника Трампа Чарли Кирка задержанДругие страны
02:46
Фото
Видео
На 60-й сессии Совета ООН по правам человека было оглашено заявление АзербайджанаВнешняя политика
02:37
Мерц надеется на скорое достижение надежного соглашения ЕС и США по пошлинамДругие страны
02:15
Во Франции в акции протеста "Заблокируем все" участвовали около 175 тыс. человекДругие страны
02:08
Трамп распорядился приспустить флаги в США из-за убийства активиста КиркаДругие страны
02:03
Число задержанных на акциях протеста во Франции выросло до 521 человекаДругие страны
01:50
Фото
Хикмет Гаджиев провел обширные обсуждения по вопросам мирной повестки в СШАВнешняя политика
01:13
В России нелегальных мигрантов ограничат в получении основных услугВ регионе
00:51
Видео