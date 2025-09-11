ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Удар по Йемену Катар Средний коридор Протесты во Франции
    Трамп распорядился приспустить флаги в США из-за убийства активиста Кирка

    Другие страны
    • 11 сентября, 2025
    • 02:08
    Трамп распорядился приспустить флаги в США из-за убийства активиста Кирка

    Американский президент Дональд Трамп распорядился приспустить флаги в США в память об активисте консервативных взглядов Чарли Кирке, который в среду был убит в штате Юта.

    Как передает Report, об этом он сообщил на своей странице в соцсети Truth Social.

    "В честь Чарли Кирка, по-настоящему великого американского патриота, я приказываю приспустить все американские флаги в США до 6 вечера воскресенья (02:00 понедельника по бакинскому времени - ред.)", - написал глава вашингтонской администрации.

    Трамп ранее заявил, что Кирк умер после покушения. Американский лидер выразил соболезнования семье активиста.

