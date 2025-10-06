Трамп распорядился направить 400 нацгвардейцев из Техаса в другие штаты

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение направить из Техаса 400 бойцов Национальной гвардии для их развертывания в других штатах.

Как передает Report, об этом в соцсети Х заявил губернатор штата Иллинойс Джей Роберт Прицкер.

"Сегодня вечером президент Трамп приказал направить 400 бойцов Национальной гвардии Техаса для развертывания в Иллинойсе, Орегоне и других местах в США", - написал он.

Трамп в сентябре заявил, что бойцы Национальной гвардии будут переброшены в Чикаго - крупнейший город Иллинойса, но не уточнил, когда именно они будут введены. Глава Соединенных Штатов не раз критиковал губернатора Иллинойса за неспособность обеспечить безопасность в Чикаго. По мнению американского лидера, из-за чудовищной криминогенной обстановки этот город превратился в "адскую дыру". Прицкер в свою очередь заявлял, что Трамп мнит себя диктатором и угрожает войной американскому городу.