Трамп пообещал направить нацгвардию в Чикаго

Американский президент Дональд Трамп намерен ввести силы нацгвардии США в Чикаго, штат Иллинойс, чтобы побороть рекордный уровень преступности в этом городе.

Как передает Report, об этом он заявил в ходе брифинга в Овальном кабинете, трансляция велась на странице Белого дома в соцсетях.

Трамп пояснил, что получает обращения от местных жителей, которые просят о помощи. В своих письмах они указывают, что боятся выходить на улицу из-за криминала в городе.

"Мы сделаем это. Я не сказал когда, но мы сделаем", - пояснил Трамп.