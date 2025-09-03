Трамп пообещал направить нацгвардию в Чикаго
Другие страны
- 03 сентября, 2025
- 00:47
Американский президент Дональд Трамп намерен ввести силы нацгвардии США в Чикаго, штат Иллинойс, чтобы побороть рекордный уровень преступности в этом городе.
Как передает Report, об этом он заявил в ходе брифинга в Овальном кабинете, трансляция велась на странице Белого дома в соцсетях.
Трамп пояснил, что получает обращения от местных жителей, которые просят о помощи. В своих письмах они указывают, что боятся выходить на улицу из-за криминала в городе.
"Мы сделаем это. Я не сказал когда, но мы сделаем", - пояснил Трамп.
