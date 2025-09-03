Tramp Milli Qvardiyanı Çikaqoya yeritmək niyyətində olduğunu bildirib
Digər ölkələr
- 03 sentyabr, 2025
- 01:45
ABŞ Prezidenti Donald Tramp İllinoys ştatının Çikaqo şəhərində rekord səviyyədə artan cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə Milli Qvardiyanı şəhərə yeritmək niyyətində olduğunu bildirib.
"Report"un məlumatına görə, Tramp bu barədə Ağ Evdə keçirdiyi brifinq zamanı danışıb.
Prezident qeyd edib ki, Çikaqo sakinlərindən tez-tez yardım çağırışları alır:
"Onlar məktublarında bildirirlər ki, şəhərdəki cinayətkarlıq səbəbindən küçəyə çıxmağa qorxurlar".
Tramp əlavə edib:
"Biz bunu edəcəyik. Mən nə vaxt olacağını demirəm, amma bunu mütləq edəcəyik".
