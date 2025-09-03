    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Tramp Milli Qvardiyanı Çikaqoya yeritmək niyyətində olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    • 03 sentyabr, 2025
    • 01:45
    Tramp Milli Qvardiyanı Çikaqoya yeritmək niyyətində olduğunu bildirib

    ABŞ Prezidenti Donald Tramp İllinoys ştatının Çikaqo şəhərində rekord səviyyədə artan cinayətkarlığa qarşı mübarizə aparmaq məqsədilə Milli Qvardiyanı şəhərə yeritmək niyyətində olduğunu bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, Tramp bu barədə Ağ Evdə keçirdiyi brifinq zamanı danışıb.

    Prezident qeyd edib ki, Çikaqo sakinlərindən tez-tez yardım çağırışları alır:

    "Onlar məktublarında bildirirlər ki, şəhərdəki cinayətkarlıq səbəbindən küçəyə çıxmağa qorxurlar".

    Tramp əlavə edib:

    "Biz bunu edəcəyik. Mən nə vaxt olacağını demirəm, amma bunu mütləq edəcəyik".

    Milli Qvardiya Çikaqo Donald Tramp
    Rus Versiası Rus Versiası
    Трамп пообещал направить нацгвардию в Чикаго

    Son xəbərlər

    01:45

    Tramp Milli Qvardiyanı Çikaqoya yeritmək niyyətində olduğunu bildirib

    Digər ölkələr
    01:03

    Avropa işləri üzrə nazirlər Aİ-nin daha da genişlənməsini dəstəkləyirlər

    Digər ölkələr
    00:48

    Tramp: ABŞ Hindistan üçün gömrük rüsumlarını azaltmağı planlaşdırmır

    Digər ölkələr
    00:21

    ABŞ Karib dənizində Venesueladan narkotik daşıyan gəmini vurub

    Digər ölkələr
    00:16

    Qızılın qiyməti bütün zamanların ən yüksək həddinə çatıb

    Maliyyə
    23:57

    Rubio və Barro Rusiya-Ukrayna münaqişəsinin həllini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    23:46

    Hindistan noyabr ayına qədər ABŞ ilə ticarət sazişi bağlamağı hədəfləyir

    Digər ölkələr
    23:40

    Tramp Rusiya-Ukrayna münaqişəsi ilə bağlı tədbirlər görüləcəyini bildirib

    Digər ölkələr
    23:36

    İsveçrə Ukraynada itkin düşən şəxslərin axtarışı üçün 3 milyon dollar ayıracaq

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti