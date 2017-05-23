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    Трамп провел встречу с Махмудом Аббасом

    Это их вторая встреча - после визита президента Государства Палестины в Белый дом

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Вифлееме cостоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Государства Палестины Махмуда Аббаса, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

    Отметим, это их вторая встреча - после визита М. Аббаса в Белый дом.

    Президент Государства Палестины начал свое выступление с осуждения теракта в Манчестере и выражения соболезнования британскому народу. Он призвал к справедливому решению палестинской проблемы как основе регионального урегулирования.

    Палестинский лидер отметил, что приход Трампа к власти дал региону новую надежду на достижения мира на основе принципа "Два государства для двух народов", отступления Израиля к границам 1967 года и справедливого решения всех проблем.

    Президент США также выразил соболезнования жертвам теракта в Манчестере. 

    "Наше общество не потерпит убийства мирных людей, не допустит, чтобы носители чудовищной идеологии убивали детей. Цивилизованный мир должен защитить мирных людей", - сказал он.

    Трамп также  отметил, что намерен содействовать достижению мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.

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