Трамп провел встречу с Махмудом Аббасом

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ В Вифлееме cостоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента Государства Палестины Махмуда Аббаса, сообщает Report со ссылкой на израильские СМИ.

Отметим, это их вторая встреча - после визита М. Аббаса в Белый дом.

Президент Государства Палестины начал свое выступление с осуждения теракта в Манчестере и выражения соболезнования британскому народу. Он призвал к справедливому решению палестинской проблемы как основе регионального урегулирования.

Палестинский лидер отметил, что приход Трампа к власти дал региону новую надежду на достижения мира на основе принципа "Два государства для двух народов", отступления Израиля к границам 1967 года и справедливого решения всех проблем.

Президент США также выразил соболезнования жертвам теракта в Манчестере.

"Наше общество не потерпит убийства мирных людей, не допустит, чтобы носители чудовищной идеологии убивали детей. Цивилизованный мир должен защитить мирных людей", - сказал он.

Трамп также отметил, что намерен содействовать достижению мирного урегулирования палестино-израильского конфликта.